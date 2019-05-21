4 ölüme 4 kez ağır müebbet

İstanbul Beyoğlu'nda 9 kişi tarafından bekar evi olarak kullanılan evde geçtiğimiz ay yangın meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. İddianamede, yangının ev arkadaşları arasında evin temizliğiyle ilgili çıkan tartışma sonucu 26 yaşındaki Özkan Elmas tarafından çıkarıldığı belirtildi. Olay şöyle anlatıldı: Şükrü Gülgez ile birlikte Ersin Büker, Murat Kayacan, Yunus Akyüz, Muhammed Gür, Mehmet Ali Kıyıcı, Ender Güncü, Ramazan Cingözce ve Özkan Elmas'ın kaldığı evde dairenin temizliği ortaklaşa yapılıyordu. Ev sakinleri 2 Mart günü temizlik konuştukları sırada Özkan Elmas ortamdan ayrıldı. Cingöze ise Elmas'ı telefonla arayarak ev temizliği konusunu yeniden anlattı.



YANGINI ÇIKARIP KAÇTI

Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı. Bu durumun büyümesiyle Elmas eve gelmedi ve temizliğe katılmadı. Diğer arkadaşları ise Elmas'ın eşyalarını odadan çıkardı. Bir gün sonra eve gelen şüpheli eşyalarının odasından çıkarıldığını gördü. Bir süre evde kalan şüpheli, aynı gece saat 03.00 sıralarında evden ayrıldı. Sabaha karşı 06.00 sıralarında eve geri dönen Özkan Elmaz, evde arkadaşları Ender Güncü, Ramazan Cingözce, Yunus Akyüz, Murat Kayacan, Ersin Büker ve Muhammed Gür uyurken yaptığı plan gereği evi ateşe verdi. Yangın evi sarınca olay yerinden kaçtı.



'ÇOK PİŞMANIM' DEDİ

Hazırlanan iddinamede, Güncü'nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Cingözce'nin müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. Diğer 4 kişinin ise olay yerinde hayatını yitirdiği belirtildi. Olaydan sonra kaçtığı Hatay'da havalimanında yakalanıp tutuklanan Elmas, ifadesinde şunları söyledi: "Evde uyuşturucu madde kullandım. Herkes uyuyordu. Onların bana yaptıklarına karşı ben de mala zarar vermek için oturma odasındaki koltuğu gazete ile tutuşturdum. Yangın sonucu 4 kişinin evde öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını internetten öğrendim. O şokla amcam Yusuf Elmas'ın yanına gittim. Kötü bir şey yaptığımı söyledim. 'Beni Antakya'ya gönder, orada teslim olacağım' dedim. Çok pişmanım."



AMCAYA DA CEZA İSTENDİ

Savcılık, Elmas'ın olayda yaralanan iki kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmek"ten 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak"tan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar vermek"ten de 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca şüpheli hakkında 4 kişinin ölümüne sebep olmaktan "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şüpheliye yardım eden amca Yusuf Elmas hakkında da "kasten öldürmeye yardım etmek"ten ceza talep edildi.

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