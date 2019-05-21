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‘Gel hesaplaşalım’ deyip bıçağı kalbine saplamış

’da, bıçaklanarak öldürülen arkeolog Sinan Sertel için tören düzenlendi. Katil Sadık Poyraz’ın, olay günü Sertel’e “Gel hesaplaşalım” diye mesaj atıp çağırdığı öğrenildi

Giriş Tarihi: 21.5.2019
‘Gel hesaplaşalım’ deyip bıçağı kalbine saplamış

Antalya'da, ağaç kesme tartışması sırasında Sadık Poyraz (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Olympos Antik Kenti Alan Sorumlusu Sinan Sertel (32) için dün Müze Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Sertel'in Türk bayrağını sarılı tabutu müze bahçesine getirildi. Tabutun üstüne maç öncesi giymeye hazırlandığı Galatasaray forması örtüldü. Kazı Başkanı Yelda Uçkan, çok büyük acı yaşadıklarını söyleyerek, "Sinan'a saplanan bıçak, cehaletin bilime sapladığı bıçaktır. O bir arkeolog şehidi. O değil bir yeşil dal tek yaprağa bile kıyamazdı" dedi. Arkeolog Orhan Akvur ise aynı bölgede son 10 yılda mekan takımı diye tabir edilen kişilerin 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyerek, "Yaşanan cinayet, üretmeyen insanın üretene karşı bir tavdır. 2009'da aynı tip kişi tarafından bekçimiz bıçaklanarak öldürüldü. Gecen yıl bir kişi yine bıçaklanarak öldürüldü" diye konuştu.

Öldürülen arkeolog için müzede tören

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Kazı başkan yardımcılarından Gökçen Öztaşkın, Sertel ile Sadık Poyraz'ın olaydan bir ay önce tartıştıklarını anlatarak, "Sadık Poyraz Sinan'a, 'Siz doğayı katlediyorsunuz, sistemin köpeğisiniz' diyordu. Sosyal medyadan da çevreciymiş gibi görünüyordu. Sinan'ın telefon numarasını bir yerden bulmuş ve olay günü mesaj atarak, 'Gel seninle görüşelim' demiş. Sonra bıçağı kalbine saplamış. Ağaç kesme ididası da doğru değil" dedi.
Cinayetin bir aydır geliyorum dediğini de belirten hocalar, "Saldırgan 25 Mart'ta sosyal medyada Sinan Sertel'e ve çalışan diğer arkadaşlarımızı , 'Düzenin köpekleri' diye yazmış. Sonra kaldırmış" diye konuştu.
Törenin ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yaptığı öğrenilen Sertel'in Türk Bayrağına sarılı tabutu, toprağa verilmek üzere memleketi Safranbolu'ya gönderildi. Sadık Poyraz ise çıkarıldığı Kemer Adliyesi'nde tutuklandı.

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‘Gel hesaplaşalım’ deyip bıçağı kalbine saplamış
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