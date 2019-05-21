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Öğrenciye satan tekel bayisine 14 bin lira ceza

’da öğrencilere tek dal satan tekel bayisine 14 bin lira para cezası verildi. Bir öğrencinin arkasından tekel bayisine giren ekipler, burada iş yeri sahibinin öğrenciye 3 lira karşılığında 3 adet sigara sattığını tespit etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 19:41
Öğrenciye sigara satan tekel bayisine 14 bin lira ceza

Ömertepesi mevkisinde bulunan kız öğrenci yurdu yakınındaki bir tekel bayisinin öğrencilere sigara sattığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bir öğrencinin arkasından tekel bayisine giren ekipler, burada iş yeri sahibinin öğrenciye 3 lira karşılığında 3 adet sigara sattığını tespit etti.

Polis, gece-gündüz torbacı avında

TEK SİGARA 1 LİRA...

Çocuklara "sağlık için tehlikeli madde temin etmek" suçundan iş yeri sahibine 14 bin lira para cezası uygulandı.

Bartın il Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde yaşı küçük okul öğrencilerine sigara satışı yapan iş yerlerini denetlemeye yönelik kontrollerin süreceği bildirildi.

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Öğrenciye sigara satan tekel bayisine 14 bin lira ceza
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