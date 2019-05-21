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’in selülit şikâyetine ret

, fotoğrafımı çektirip selülitli göstermeye çalışıyor” iddiasıyla şikayetçi oldu. Takipsizlik kararına itiraz eden Serengil’i mahkeme de reddetti

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019
Seren Serengil’in selülit şikâyetine ret

Ünlü şarkıcı Seren Serengil eşi Yaşar İpek'le özel bir teknede tatil yaparken izinsiz fotoğraflarının çekildiğini ve ekranda selülitli gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek Can Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıyar hakkında soruşturma başlattı. Şikâyet dilekçesinde Tanrıyar'a ait televizyondaki programda Serengil'in şizofren ve narsist olarak gösterilmek istendiği kaydedildi. Savcı, Serengil ve İpek'in, Tanrıyar tarafından her ne kadar hakaret ve tehdide maruz kaldıklarını iddia etse de herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtip takipsizlik verdi. Karara yapılan itraz da Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi.

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Seren Serengil’in selülit şikâyetine ret
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