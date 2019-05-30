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geçiş ücretleri ne kadar? Avrasya Tüneli nerede?

'un iki yakasını bağlayan, İstanbulluların köprü trafiğini atlatmasını sağlayan bir tüp geçittir. Boğazın Avrupa yakasından başlayarak suyun altından Anadolu yakasına kadar devam eder. İstanbul'a gelen ziyaretçilerin en sık sorduğu soruların başında "Avrasya tüneli nerede?" sorusu yer alıyor. Bunun yanında Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de vatandaşların için merak konusu oluyor. Haberimizde, Avrasya Tüneli'nin nerede olduğu ile ilgili bilgileri ve tünel geçiş ücretini öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 11:59
Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar? Avrasya Tüneli nerede?

Avrasya Tüneli inşa edildiğinden bu yana İstanbul'un iki yakası arasında seyahat etmek durumunda olan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Daha önce buradan geçmeyenler ise Avrasya Tüneli'nin konumunu merak ediyorlar. Avrasya Tüneli İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Yenikapı'dan başlayarak, Anadolu Yakası ilçesi olan Üsküdar'da son bulmaktadır.

AVRASYA TÜNELİ NEREDE? NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un iki yakasını birleştiren Avrasya Tüneli'ne; Avrupa yakasında Kazlıçeşme, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı'dan erişebilirsiniz. Asya yakasında ise Avrasya Tüneli'ne erişim noktalarını Acıbadem, Uzunçayır ve Göztepe şeklinde sıralayabiliriz. Tünelin giriş ve çıkış noktaları; Asya yakasında Koşuyolu Kavşağı ve Eyüp Aksoy Kavşağı arası mevkiide yer alıyor. Avrasya Tüneli'nin Avrupa yakasındaki giriş çıkış noktaları ise Kumkapı civarında yer almaktadır.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Şu anda Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL..

AVRASYA TÜNELİ NEDİR?

Avrasya Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi), Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlıyor. İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşurken, Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik güzergâhta yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.

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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar? Avrasya Tüneli nerede?
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