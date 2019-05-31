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Garson kızdan müşterilere tuzak

’da ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan genç kızın kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019
Garson kızdan müşterilere tuzak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan 19 yaşındaki Yelda M. ve 2 arkadaşı tutuklandı. İddianameye göre Yelda M. ünlü bir restoranın Sarıyer'de bulunan şubesinde garson olarak çalışıyordu. Restorana gelen müşterilerine hizmet veren genç kız, aynı zamanda hesap da alıyordu. Yaklaşık 2 aydır lüks restoranda çalışan genç kızı eski patronu, restoran müdürü Cem G.'ye şikâyet etti. Orhan isimli kişi restoran müdürüne genç kızın daha önce garson olarak çalıştığı restoranda müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalarak dikkat çekmeyecek şekilde harcamalar yaptığını, bu nedenle iş yerinden kovulduğunu, aynı yöntemle hırsızlık eylemini bu restoranda da devam ettirdiğini anlattı. Restoran müdürü çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yelda M.'nin çalmış olduğu kart bilgileri üzerinden çevresinde bulunan arkadaşlarının faturalarını ödediği, araç kiraladığı ve elektronik eşya alışverişi yaptığı tespit edilirken İlyas Ç. ve Kadir V. İsimli kişilerin de genç kıza yardım ederek kart bilgileriyle telefon alarak daha sonra sattıkları tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı.
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Garson kızdan müşterilere tuzak
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