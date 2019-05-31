Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Mübarek Kandil Gecesi okunacak dualar yapılacak ibadetler

Kadir Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile milyonlarca kişi bugünü en değerli bir şekilde geçirecek. Akşam saatlerinde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak. Birçok kişi 'Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?' sorusunun yanıtını da araştırmaya başladı. Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler sizler için derledik.

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KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?

İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayının 27'nci gününe sabitlenen ve bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadir Gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetleri, okunması gereken duaları buradan öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar;