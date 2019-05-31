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Dualı ve resimli mesajları ve sözleri burada! 2019 Kadir geceniz mübarek olsun mesajı ve duaları

Bin aydan hayırlı ’nde sevdiklerinin veya yakın akrabalarının bu mübarek gecesini tebrik etmek isteyen Müslümanlar en güzel Resimli Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyorlar. Ramazan ayının içine gizlenen ve Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi’ne bir kez daha ulaştık. Kadir Gecesi’nden kısa bir süre sonra “Elveda şehri güfran” diyeceğiz. Sabah.com.tr olarak Resimli Kandil (Kadir Gecesi) mesajı ve en güzel KKadir Gecesi mübarek olsun mesajlarını derledik. 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri haberimizde!

Giriş Tarihi: 31.5.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 14:08
Dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada! 2019 Kadir geceniz mübarek olsun mesajı ve duaları

2019 'ne erişmemizle birlikte Müslümanlar bin aydan daha hayırlı olan bu gecede ibadetler edecekler, Cehennem azabından kurtuluş için ellerini semaya kaldıracaklar. Bu günün önemini vurgulamak ve sevdiklerine Kadir Geceniz mübarek olsun demek isteyen bireyler kısa ve resimli Kadir Gecesi mesajları araştırıyorlar. Kimi Müslümanlar Kadir Gecesi yerine Kandil Gecesi mesajları olarak aram motorlarında araştırmalarını sürdürüyorlar. İşte en güzel resimli Kadir Gecesi sözleri ve mesajları… Kadir Gecesi Mübarek olsun!

KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ

Sevdiklerinize bu mübarek günde gönderebilmeniz için en güzel mesajları sabah.com.tr olarak sizler için derledik...

İşte yeni resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri...

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Dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada! 2019 Kadir geceniz mübarek olsun mesajı ve duaları
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