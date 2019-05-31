Tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Diyanet ile tesbih namazı kaç rekattır? Kadir Gecesi ibadetleri

Kandil gecesi eller semaya açılıp, ibadetler gerçekleştirilmektedir. İslam alemi için mübarek olan Kandil gecelerinde eda edilen ibadetlerin de ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda, Tesbih namazı da son derece mühimdir. Genellikle Kandil vakitlerinde kılınan Tesbih namazı, Müslüman vatandaşlar tarafından zaman zaman unutulabilmektedir. Bu vakitlerde de, 'Tesbih namazı kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

DİYANET BİLGİLERİ İLE TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- üyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

Sizler için derlediğimiz haberimizde tesbih namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu bilgisine yer verirken merak ettiğiniz detayları hazırladık.