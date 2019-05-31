Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve haftasonu hava nasıl olacak? 31 Mayıs

Meteoroloji yayınladığı son dakika hava durumu raporlarında Türkiye'nin birçok bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Özellikle Ege bölgesinde vatandaşların aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması bekleniyor. Öte yandan bazı illerimizde bugün ve haftasonu havanın gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur şeklinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

31 MAYIS CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte 31 Mayıs 2019 tarihli illerimize göre hava durumu tahmineri...