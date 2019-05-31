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'den son dakika uyarısı! Bugün ve haftasonu hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre yurdun birçok kesiminde yüksek seyreden hava sıcaklıkları haftasonu da etkisini göstermeye devam edecek. Bazı bölgelerimizde de gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Vatandaşlar bugün de evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Cuma tarihli raporlarını ve haftasonu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 08:03
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve haftasonu hava nasıl olacak? 31 Mayıs

yayınladığı son dakika raporlarında Türkiye'nin birçok bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Özellikle Ege bölgesinde vatandaşların aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması bekleniyor. Öte yandan bazı illerimizde bugün ve haftasonu havanın gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur şeklinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

31 MAYIS CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte 2019 tarihli illerimize göre hava durumu tahmineri...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve haftasonu hava nasıl olacak? 31 Mayıs
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