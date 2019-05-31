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yolunu trafiğe kapattılar

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını öne süren bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 09:08
Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar

Denizli'nin Pamukkkale ilçesine bağlı Mahallesi'nin girişindeki kara yolunun üzerinden geçtiği arazide hak sahibi olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, kara yoluna plastik kasalar koyup şerit çekti.

"Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asan gruptakiler, kara yolunun geçtiği arazinin tapulu malları olduğunu iddia ederek, haklarının verilmesini istedi.

Gruptakilerden Bayram Tekin, yolun yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bölümünde 45 kişinin hak sahibi olduğunu savunarak, bu yolu 46 gün önce yine trafiğe kapattıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

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Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
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