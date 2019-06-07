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Özil ‘Ölürüm ’ şarkısıyla kınaya katıldı

Giriş Tarihi: 7.6.2019
Özil ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısıyla kınaya katıldı
Arsenal'in Türk asıllı dünya yıldızı Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe, bugün İstanbul'da, Four Seasons Otel'de dünya evine giricek. Düğün öncesi Amine Gülşe önceki akşam kına gecesi yaptı. Swissotel The Bosphorus İstanbul'daki geceye Özil ve Gülşe'nin akrabalarının yanı sıra yakın arkadaşları da katıldı. Amine Gülşe, gecede birkaç kıyafet değiştirdi ve bol bol dans etti. İlerleyen saatlerde kına gecesinin yapıldığı mekana Mesut Özil geldi. Özil, içeriye Mustafa Yıldızdoğan'ın "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla girdi. Özil, Gülşe'nin duvağını kaldırdıktan sonra çift, Ankara'nın Bağları adlı şarkıyla dans etti.
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Özil ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısıyla kınaya katıldı
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