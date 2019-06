ATV dizileri turizmi patlattı

Dünya dizi film pastasının yüzde 25'ini oluşturan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada en çok ihraç edilen dizi film rekorunu elinde bulunduran Türk dizileri, turizme de damga vuruyor. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in çekildiği Sümela Manastırı, Memiş Ağa Konağı ve Ayasofya Müzesi turistlerin ilgi odağı olurken ATV'nin son dönemdeki gözde dizisi Hercai'nin çekildiği Mardin ve Diyarbakır ise ziyaretçi akınına uğruyor. Hercai'nin başrol oyuncularından Miran ve Reyyan'ın atlar üzerinde buluştuğu Diyarbakır'daki Malabadi Köprüsü ile Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri Mardin Midyat Sıla Konağı turistlerin son dönemdeki uğrak mekânları arasında yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz ve Hercai'nin ihraç edildiği ülkelerden gelen turist sayısındaki artış da oldukça dikkat çekiyor. Yunanistan, İsrail, Romanya, Meksika, Kolombiya ve İspanya'dan Türkiye'ye tatilini geçirmek için gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 35 artarak 600 bine ulaştı.

Türk dizilerinin izlendiği Fas, Güney Kore, ABD, İran, Malezya, Japonya, Sırbistan ve Hırvatistan'da Türkçe öğrenmek isteyenler Yunus Emre Enstitüleri'nin Türkçe kurslarına akın ediyor. Türk dizilerinde rol alan Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu, Fahriye Evcen, Kıvanç Tatlıtuğ, Cansu Dere, Engin Altan Düzyatan ve Meryem Uzerli gibi başarılı oyuncular özellikle Balkan ve Arap ülkelerindeki gençler tarafından son dönemde idol olarak görülüyor.



BAŞARININ SIRRI TÜRK KÜLTÜRÜ

Güney Kore'nin en çok izlenen dizisi 'You are the Only One' ın yapımcısı Dong Ku Kim, Türk dizilerinin başarısının Türk kültüründe saklı olduğunu belirtti. Geleneksel Türk mimarisinin, Türk mutfağının ve İstanbul'daki tarihi zenginliklerin dünyayı etkilediğini belirten Kim, bu değerleri görmek isteyenlerin de Türk dizilerini tercih ettiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU