Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı! Yarın (haftasonu) hava nasıl olacak? 14-15 Haziran

Meteoroloji'nin hava durumu verileri vatandaşlar tarafından daima yakın takip ediliyor. Özellikle bireylerin dışarıda en çok vakit geçirdiği günlerden olan haftasonu için hava durumu tahminleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın, yani 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan YKS sınavı öncesi veliler ve öğrenciler "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor.

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK? 14-15 HAZİRAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son tahminleri haberimizde bulabilir, saatlik ve bölgesel olarak hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.