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Son dakika haberi: 'den ve yağış uyarısı! Yarın (haftasonu) hava nasıl olacak? 14-15 Haziran

tarafından yayımlanan son dakika raporlarına göre yurdun birçok kesiminde bu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Yarın YKS’nin ilk oturumu olan TYT sınavı yapılacak olması nedeni ile özellikle öğrenciler ve veliler “Yarın hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14-15 Haziran tarihli son hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 14.6.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 20:21
Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı! Yarın (haftasonu) hava nasıl olacak? 14-15 Haziran

'nin verileri vatandaşlar tarafından daima yakın takip ediliyor. Özellikle bireylerin dışarıda en çok vakit geçirdiği günlerden olan haftasonu için hava durumu tahminleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın, yani 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan YKS sınavı öncesi veliler ve öğrenciler "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor.

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK? 14-15 HAZİRAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son tahminleri haberimizde bulabilir, saatlik ve bölgesel olarak hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı! Yarın (haftasonu) hava nasıl olacak? 14-15 Haziran
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