Dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Haftasonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'den gelen son dakika haberine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladığı son hava durumu tahmin raporlarına göre özellikle iç ve batı kesimlerde yağış bekleniyor. Ülkemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, birçok ilimizde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15-16 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, saatlik ve illerimize göre hava tahminlerini öğrenebilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre bugün ve yarın için hava durumu tahminleri…