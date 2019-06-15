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Dikkat! ’den son dakika ve yağmur uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika haberine göre yurdun birçok kesiminde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Haftasonu YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’ye girecek öğrenciler veliler “Yarın hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın nasıl olacak? İşte son tahminlere göre , , , , gibi büyükşehirler olmak üzere genelinde hava durumu…

Giriş Tarihi: 15.6.2019 19:53
Dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Haftasonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini 'den gelen son dakika haberine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladığı son tahmin raporlarına göre özellikle iç ve batı kesimlerde yağış bekleniyor. Ülkemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, birçok ilimizde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15-16 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilir, saatlik ve illerimize göre hava tahminlerini öğrenebilirsiniz.
İşte bölgelerimize göre bugün ve yarın için hava durumu tahminleri…

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Dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
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