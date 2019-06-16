Bu kez Türkçe zorladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde, 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. 135 dakika süren sınavda 371 bin 522 kişi görev aldı.

135 DAKİKA YETMEDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 2.5 milyondan fazla adayın yarıştığı TYT'de Türkçe'den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yer aldı. 135 dakika süren sınavda adayları sorulardan çok zaman yönetimi zorladı. Türkçe testi bu yıl en az matematik kadar zorlayıcı oldu. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi de (AYT) bugün sabah, Yabancı Dil Testi ise öğleden sonra yapılacak. 2019 YKS Tercih Kılavuzu'nun 19 Haziran Çarşamba günü ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz günü açıklanacak.

SORUNSUZ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Dede torun birlikte sınava girdi?

Nevşehır'de TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen dede Yusuf Koçak (56) ve torunu Berkay Günaydın (18), sınav heyecanını birlikte yaşadı.

SINAV STRESİNE KALBİ DAYANAMADI

Ankara'da? Temel Yeterlilik Sınavı sırasında 24 yaşındaki aday Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını çarpan Bolat görevliler tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ALKIŞLARLA SINAVA YETİŞTİ

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi sınav merkezine kapılar kapanmaya saniyeler kala yetişen bir aday, vatandaşların alkışları arasında sınav merkezine girdi. "Hadi koş" tezahüratlarıyla koşan aday, kapılar kapanmaya saniyeler kala sınav merkezine alındı. Sonrasında ise kapılar kapandı.

POLİS, ARACINI TAHSİS ETTİ

Dıyarbakır'da 2 yakınının, sınava götüren Mehmet Dağcı'nın otomobilinin, yapılan polis kontrolünde trafik sigortası olmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis memuru Ayhan Işık, adayları sınava yetiştirmesi için özel aracını Dağcı'ya tahsis etti. Polis memuru Işık'ın aracını alan Dağcı, 2 yakınını sınava yetiştirdi. Sınav sonrası Dağcı, aracını, sigortasını yaptırıp, 180 lira ceza ödeyerek teslim aldı.

57 YAŞINDA SINAV HEYECANI



Ankara'da? üniversitede gastronomi okumak için ter döken 57 yaşındaki Suna Nalçacı'yı sınav sırasında eşi ve çocukları bekledi

Piercing yüzünden sınava alınmadı

İstanbul Avcılar'daki Atatürk Ortaokulu'nda sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercingler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı



'YA AYNI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMAZSAK'

Kahramanmaraş'ın? Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu (18) kardeşler merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) birlikte ter döktü. Sınav sonrası Ayşe ve Sema Tanrıkulu, okul idareci ve öğretmenleri tarafından ilgi odağı oldu. Tek bedende çift kimlikle sürdürdükleri hayatlarında, sınavı kazanmaları halinde, ayrılmaları mümkün olmadığı için aynı tercihi yapmak zorunda olan ikizler, "Zevklerimiz farklı da olsa biz hem beden olarak hem de gönülden bir birimize çok bağlıyız. Çok çalıştık. Sınavımız da iyi geçti. Sınıf öğretmeni ya da din dersi öğretmeni olmayı arzuluyoruz. Ama aramızda konuştuk ve ilahiyat fakültesinde okuyabileceğimize karar verdik. Ama aynı üniversiteyi kazanamazsak sıkıntı yaşarız" dediler.

ÇELDİRİCİLER YÜKSEKTİ

BILFEN Liseleri Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır: Türkçe'de öğrencilerin öğretici metinlerle okuma anlama yeterliliklerinin yanı sıra entelektüel seviyelerinin de ölçüldüğü görülmüştür. Sonuç olarak gerek dil bilgisi gerek anlam soruları açısından nitelikli ve zorlayıcı bir sınav olmuştur. Eğitim Bilimleri Okulları Matematik Zümre Başkanı Metin Darıdereli: Bu yıl soruların neredeyse tamamının hikâyeleştirilmiş, yeni nesil sorulardan oluştu. Soruların yorumlanması ve çözümü öğrenci acısından çok zaman alıcı olduğundan öğrencilerin zorlandığı ve süre sıkıntısı çektiği bir test olduğunu düşünüyoruz. Her şeye rağmen zayıf öğrencilerin yapabileceği 5-6 soru bulunmaktaydı" değerlendirmesinde bulundu.

Sırrıberk ARSLAN-Halit TURAN-Murat SAVAŞ-Abbas ÇAKAR-Ali ALTUNTAŞ-Hüseyin CUMALI