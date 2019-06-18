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Yaz oyunları ’yla sona erdi

Giriş Tarihi: 18.6.2019
Yaz oyunları Cibali Karakolu’yla sona erdi
İBB Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 'Yaz Oyunları' önceki akşam 'Cibali Karakolu' oyununun gösterimiyle sona erdi. Usta oyuncu Zihni Göktay'la özdeşleşen oyun yaklaşık 3 saat sürdü. Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda Göktay'a kalabalık oyuncu kadrosu eşlik ediyor. 11 Haziran'da 'Felatun Bey ile Rakım Efendi' oyunuyla başlayan,' Hastalık Hastası', 'Bizim Aile', 'Amanvermez Avni' adlı oyunları Harbiye Açıkhava'da sahnelenen 'Yaz Oyunları' seyirciden büyük ilgi gördü. KÜLTÜR SANAT
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Yaz oyunları Cibali Karakolu’yla sona erdi
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