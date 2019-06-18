Yaz oyunları Cibali Karakolu’yla sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

İBB Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 'Yaz Oyunları' önceki akşam 'Cibali Karakolu' oyununun gösterimiyle sona erdi. Usta oyuncu Zihni Göktay'la özdeşleşen oyun yaklaşık 3 saat sürdü. Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda Göktay'a kalabalık oyuncu kadrosu eşlik ediyor. 11 Haziran'da 'Felatun Bey ile Rakım Efendi' oyunuyla başlayan,' Hastalık Hastası', 'Bizim Aile', 'Amanvermez Avni' adlı oyunları Harbiye Açıkhava'da sahnelenen 'Yaz Oyunları' seyirciden büyük ilgi gördü. KÜLTÜR SANAT