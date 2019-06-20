Hangi Huawei telefonları android güncellemesi alacak? İşte o modeller...

Google ve Android ile başlayan ve çorap söküğü gibi diğer ABD şirketlerine sıçrayan Huawei sorunu, çinli teknoloji devini kendi işletim sistemini yaratma yoluna sürmüştü. Her ne kadar Google ile Huawei arasında sorunlar yaşansa da iki dev şirketin arasındaki ipler tamamen kopmuş durumda değil. Yeni yayınlanacak Android Q sürümünün Huawei telefon modellerine güncelleme olarak gelip gelmeyeceği kullanıcılar tarafından merak edilerek araştırılıyordu. Sonunda merak edilenlerin detayları netleşti! Peki yeni Android sürümü hangi Huawei modellerine gelecek? İşte tüm detaylar...

ANDRİOD Q SÜRÜMÜ HANGİ HUAWEİ MODELLERİNE GELECEK?

İşte detaylar;