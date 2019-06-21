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İntihara teşebbüs eden adam, eşarp yırtılınca kurtuldu

’da, kendisini ağaca eşarpla asan adam, mucize gibi bir kurtuluş yaşadı. Yaşlı adam, ağırlığına dayanamayan eşarbın dayanamayarak yırtılması sonucu kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 18:04
İntihara teşebbüs eden adam, eşarp yırtılınca kurtuldu

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesinde ikamet eden H.K. (79), bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini ikamet yakınlarında bulunan bir ağaca eşarpla asarak canına kıymak istedi.

Kendisini eşarpla ağaca asan adam, aninden eşarbın dayanamayarak kopması sonucu yere düşerek yuvarlandı.

Düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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İntihara teşebbüs eden adam, eşarp yırtılınca kurtuldu
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