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Kebap keyfi faciaya dönüştü

'te pikniğe giden Bulur ailesinin 2 yaşındaki çocukları Ahmet Bulur, üzerine yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki mangalın devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çocuk kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 14:55
Kebap keyfi faciaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Ejder ve Selma Bulur çiftçi, 16 Haziran Pazar günü 3 çocukları ile birlikte kebap yapmak için Karpuzatan mevkiinde bulunan piknik alanına gitti. Baba Ejder Bulur'un kömürü tutuşturmak için hazırlık yaptığı yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki mangal çocukların üzerine devrildi.

5 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Mangalın altında kalan 2 yaşındaki Ahmet Ejder, piknik alanında bulunan diğer vatandaşların da yardımıyla mangalın altından çıkarılarak Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen çocuk, kafasından aldığı darbe sonucu yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Yeşilkent Mezarlığı'nda öğle namazının ardından defnedildi.

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Kebap keyfi faciaya dönüştü
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