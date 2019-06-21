Meteoroloji’den haftasonu için son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 21-22 Haziran

Günlük hayatta plan yaparken dikkat edilen en önemli faktörlerden biri de şüphesiz ki hava durumu. Yarın için de vatandaşlar hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı yönündeki soruların cevabı da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre yurdun birçok kesiminde sağanak yağış bekleniyor. "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu bireyler tarafından internette araştırılırken gözler Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısına çevrildi.

BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

21 ve 22 Haziran tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahminlerini habrimizde bulabilir, saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre tahminler...