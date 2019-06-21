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’den haftasonu için son dakika uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 21-22 Haziran

Hafta sonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar, tahminleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. “Bugün hava nasıl olacak?” sorusu araştırılırken, ’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak ve hangi illerde yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son hava durumu tahmin raporları ve saatlik yağış durumları…

Giriş Tarihi: 21.6.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 17:00
Meteoroloji’den haftasonu için son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 21-22 Haziran

Günlük hayatta plan yaparken dikkat edilen en önemli faktörlerden biri de şüphesiz ki . Yarın için de vatandaşlar hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı yönündeki soruların cevabı da merak konusu oldu. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre yurdun birçok kesiminde sağanak yağış bekleniyor. "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu bireyler tarafından internette araştırılırken gözler Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısına çevrildi.

BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

21 ve 22 Haziran tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahminlerini habrimizde bulabilir, saatlik hava durumunu öğrenebilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre tahminler...

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Meteoroloji’den haftasonu için son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak? 21-22 Haziran
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