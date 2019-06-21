Parkta elektrik çarptı

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İstanbul Eyüpsultan ilçesindeki evlerinin önündeki parkın içerisinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Onur Bağlan, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay Güzeltepe Mahallesi Gülşen Sokak'ta önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Murat-Birten Bağlan çiftinin 12 yaşındaki oğlu Onur Bağlan, evlerinin önündeki Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynamak için dışarı çıktı. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan küçük çocuk, parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Onur'a ilk müdahaleyi yapan komşusu Şadiye İpek yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Onur'u olduğu yerden çekmek istediğini söyleyen İpek, "Oyun oynuyorlardı. Biz konuşurken çocuklardan biri bağırdı 'çocuğa bir şey oldu' diye. Çocuk yüzü koyun yatıyordu. Gittim tuttum elini, eli bükülmüştü. Tutup çekeyim dedim, elektrik akımı beni fırlattı. Kalktım bağırdım. Burada elektrik var, çocuklara bir şey oldu dedim. Çektik elektrikten aldık. Mosmor olmuştu. Suni teneffüs yaptım. Ancak Onur'un gittiğini hissettim, ciğerim sızladı. Daha 12 yaşında Onur, mahallemizin bir tanesiydi. Burada kimin sorumluluğu varsa cezasını çeksin" dedi. İHA