Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara’da trafik kazası: 8 yaralı

’da trafik kazası: 8 yaralı

’nın Altındağ ilçesinde iki meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 06:52
Ankara’da trafik kazası: 8 yaralı
Kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 381. Cadde ile 397. Cadde kesişiminde meydana geldi. Mehmet Emin S. yönetimindeki 66 AAH 062 plakalı otomobil ile Mesut Mert Ö. yönetimindeki 06 FUF 76 plakalı aracın çarpıştığı kazada 6'sı ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk etti.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da trafik kazası: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN