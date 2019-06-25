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haberi: Otobüste muavinin kız çocuğunu ettiği iddia edildi

'dan gelen haberi mide bulandırdı. İddiaya göre şehirlerarası bir otobüs firmaasnda olarak görevli kişi 12 yaşındaki kız çocuğunu etti. Çocuğun durumu ailesine söylemesi üzerine aile polisten şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren emniyet ekipleri muavini yakalamak için çalışma başlattı. Polis her yerde muavini arıyor. İşte Amasya'da yaşanan son dakika cinsel istismar haberinin detayları...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 20:31
Son dakika haberi: Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi

Amasya'dan gelen son dakika haberi mide bulandırdı. İddiaya göre şehirlerarası bir otobüs firmaasnda muavin olarak görevli kişi 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Çocuğun durumu ailesine söylemesi üzerine aile polisten şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren emniyet ekipleri muavini yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, İstanbul-Amasya seferini yapan bir yolcu otobüsünde görevli muavin, 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

Çocuğun durumu ailesine söylemesi üzerine annesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, muavini yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi
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