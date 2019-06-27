Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika sağanak yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Gök gürültülü yağış kapıda

Yurt genelinde sıcaklıklar etkisini hissettirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Sıcak havaların bir süreliğine yerini serin ve sağanak yağışlara bırakacağı belirtilen duyuruda, şidddetli rüzgara da dikkat çekildi. Öte yandan, hafta sonu için de gök gürültülü yağışların beklendiği vurgulandı.

Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı! Karadeniz üzerinden yağışlı hava geliyor

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin tahminleri ile hava durumu hakkında bilgi edinebilir, önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen sıcaklık değerleri haritasını inceleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;