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'den 'a son dakika sağanak yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Gök gürültülü yağış kapıda

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi. Yurt genelinde sıcaklık dereceleri yükselirken, milyonlarca vatandaş ise 'Havalar nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyordu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden bugün yapılan duyuruda, yarın ve Cumartesi günü için sağanak yağışlara dikkat çekildi. MGM ayrıca, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara da karşı da tedbirli olunmasını istedi. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 5 günlük tahmin raporunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.6.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 15:24
Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika sağanak yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Gök gürültülü yağış kapıda

Yurt genelinde sıcaklıklar etkisini hissettirirken, Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Sıcak havaların bir süreliğine yerini serin ve sağanak yağışlara bırakacağı belirtilen duyuruda, şidddetli rüzgara da dikkat çekildi. Öte yandan, hafta sonu için de gök gürültülü yağışların beklendiği vurgulandı.

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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin tahminleri ile hakkında bilgi edinebilir, önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen sıcaklık değerleri haritasını inceleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika sağanak yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Gök gürültülü yağış kapıda
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