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Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hasta gözaltına alındı

Atatürk Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı serviste tedavi gören M.D. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 16:00
Olay, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A. isimli kadın, serviste boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören 50 yaşlarındaki M.D.'nin cinsel saldırısına uğradı. Uyanan G.A., tacize uğradığını fark ederek bağırdı. G.A.'nın sesine tedavi gören mahkum hasta koştu.

Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi. Soğuksu Polis Merkezi'ne götürülen M.D.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hasta gözaltına alındı
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