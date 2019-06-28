Üzerinden cinsel gücü arttırıcı ilaçlar çıkmıştı, Şeyma öğretmen ve kardeşinin katilinden son dakika itirafları!

Bir ailenin yok olmasına neden olan öğretmen Şeyma Sarı'ya karşı ilgisi yüzünden katliam yapan 3 çocuk babası Muzaffer C.'nin korkunç ifadeleri ortaya çıktı. Muzaffer C.'nin olay günü o eve tabancayla gittiği kendisiyle konuşmak istemeyen ev halkını öldürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca kızların babasının da Muzaffer C. ile daha önce bu nedenden dolayı kavga ettiği belirtildi; işte kan donduran son dakika haberinin tüm detayları...

Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer C.'nin (53) emniyetteki sorgusu sürüyor. Üzerinden cinsel gücü artırıcı 4 hap çıkan Muzaffer C.'nin, ''Şeyma'dan 6 yıldır hoşlanıyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum'' dediği öğrenildi. Hacer Sarı'nın ise beynine saplanan mermi çekirdeğinin çıkarılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.