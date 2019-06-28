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Üzerinden cinsel gücü arttırıcı ilaçlar çıkmıştı, Şeyma öğretmen ve kardeşinin katilinden itirafları!

Kan donduran Şeyma öğretmen cinayetinin failinden haberi geldi! 'da yaşayan 3 çocuk babası C., 25 yaşındaki komşusunun kızı 25 yaşındaki 'ya ilgi duyuyordu. Şeyma öğretmeni ve 18 yaşındaki kız kardeşi Tuğba Sarı'yı tabancayla öldüren cani ayrıca öldürdüğü kızların annesi Hacer Sarı'yı da ağır yaraladı. Kan donduran olayın son dakika ayrıntıları ortaya çıkarken Muzaffer C.'nin üzerinde cinsel gücü arttıcı 4 adet hap çıktı! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 13:49
Üzerinden cinsel gücü arttırıcı ilaçlar çıkmıştı, Şeyma öğretmen ve kardeşinin katilinden son dakika itirafları!

Bir ailenin yok olmasına neden olan öğretmen 'ya karşı ilgisi yüzünden katliam yapan 3 çocuk babası C.'nin korkunç ifadeleri ortaya çıktı. Muzaffer C.'nin olay günü o eve tabancayla gittiği kendisiyle konuşmak istemeyen ev halkını öldürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca kızların babasının da Muzaffer C. ile daha önce bu nedenden dolayı kavga ettiği belirtildi; işte kan donduran haberinin tüm detayları...

'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer C.'nin (53) emniyetteki sorgusu sürüyor. Üzerinden cinsel gücü artırıcı 4 hap çıkan Muzaffer C.'nin, ''Şeyma'dan 6 yıldır hoşlanıyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum'' dediği öğrenildi. Hacer Sarı'nın ise beynine saplanan mermi çekirdeğinin çıkarılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Üzerinden cinsel gücü arttırıcı ilaçlar çıkmıştı, Şeyma öğretmen ve kardeşinin katilinden son dakika itirafları!
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