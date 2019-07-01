Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde tramvayda başörtülü kadına hakaret yağdıran kadından sonra bir yenisi daha ortaya çıktı. 90'lı yıllara ve 28 Şubat dönemine özlem duyan zihniyetin yeniden hortladığını gözler önüne seren görüntülerde devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın adeta nefret kustu. Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti

Başörtülü kadına skandal sözler!

'BAŞÖRTÜLÜLER KAMU ALANLARINDA DOLAŞAMAZ, EVİNDE DOLAŞ'

Saldırgan kadın 'Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu. Kadının bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.