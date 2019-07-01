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'daki sır dolu cinayete ilişkin son dakika haberi geldi! Tabancanın kime ait olduğu belirlendi

'da dün yaşanan kadın cinayetine ilişkin son dakika haberi geldi. Boşanma aşamasında olduğu 20 yaşındaki eşi Gökcen Ş.'yi otomobilde tabancayla başından vurarak öldüren Selim Ş. (25), polis sorgusunda korkunç detayları anlattı. Korkutma bahanesiyle ateş ettiğini belirten zanlı, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, genç kadının annesi Neslihan ile babası Yaşar Ş. de cinayete azmettirme iddiasıyla tutuklandı. Cinayet aleti tabancanın kime ait olduğu ise belirlendi. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 20:53
Çorum'daki sır dolu cinayete ilişkin son dakika haberi geldi! Tabancanın kime ait olduğu belirlendi

Edinilen son dakika bilgisine göre, olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş.'yle boşanma aşamasına gelince, bir süre önce 'a yerleşti. Üç ay sonra Gökcen Ş'nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak dün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı.

ÇORUM'DAKİ SIR DOLU CİNAYETE İLİŞKİN SON DAKİKA HABERİ GELDİ!

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Çorum'daki sır dolu cinayete ilişkin son dakika haberi geldi! Tabancanın kime ait olduğu belirlendi
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