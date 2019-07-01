Çorum'daki sır dolu cinayete ilişkin son dakika haberi geldi! Tabancanın kime ait olduğu belirlendi

Edinilen son dakika bilgisine göre, olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş.'yle boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a yerleşti. Üç ay sonra Gökcen Ş'nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak dün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı.

ÇORUM'DAKİ SIR DOLU CİNAYETE İLİŞKİN SON DAKİKA HABERİ GELDİ!