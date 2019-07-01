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’te ’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

İl Müdürlüğü bünyesindeki Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen ilginç çağrılar pes artık dedirtti. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Çiğdem Karatay, Çağrı Merkezi'nin sağlık alanında yardıma ihtiyaç duyan insanlar için hizmet verdiğini belirterek, şaka veya merak amaçlı olarak yapılan çağrıların, trafikte ambulansa yol vermeme ile eş değerde olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 1.7.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 19:59
Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

"GEREKSİZ ARAMAYIN"

Acil Hizmetleri Başkanı Dr. Çiğdem Karatay, Acil Çağrı Merkezi'nin sağlık alanında yardıma ihtiyaç duyan insanlar için hizmet verdiğini belirterek, şaka veya merak amaçlı olarak yapılan çağrıların, trafikte ambulansa yol vermeme ile eş değerde olduğunu söyledi.

Dr. Karatay, " Sağlık hizmetlerinin amacı, çağrıyı aldıktan itibaren hastaya en kısa süre de ulaşmak tedavisine uygun yere uygun merkeze en kısa sürede ulaştırmaktır. 112, Acil Çağrı Merkezi numarasıdır ve gereksiz aranmamalıdır. Acil merkezine gelen çağrıların büyük bir kısmı maalesef merak üzerine veya şaka amaçlı olan gereksiz çağrılardır. Ayda ortalama çağrı merkezimize 80 bin çağrı düşmekte, bunun 65 bin çağrısı asılsız ihbar çıkmakta, gereksiz meşgul eden vatandaşların yapmış olduğu çağrılardan oluşmaktadır." dedi.

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Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı
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