Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

"GEREKSİZ ARAMAYIN"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Çiğdem Karatay, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sağlık alanında yardıma ihtiyaç duyan insanlar için hizmet verdiğini belirterek, şaka veya merak amaçlı olarak yapılan çağrıların, trafikte ambulansa yol vermeme ile eş değerde olduğunu söyledi.

Dr. Karatay, "112 Acil Sağlık hizmetlerinin amacı, çağrıyı aldıktan itibaren hastaya en kısa süre de ulaşmak tedavisine uygun yere uygun merkeze en kısa sürede ulaştırmaktır. 112, Acil Çağrı Merkezi numarasıdır ve gereksiz aranmamalıdır. Acil merkezine gelen çağrıların büyük bir kısmı maalesef merak üzerine veya şaka amaçlı olan gereksiz çağrılardır. Ayda ortalama çağrı merkezimize 80 bin çağrı düşmekte, bunun 65 bin çağrısı asılsız ihbar çıkmakta, gereksiz meşgul eden vatandaşların yapmış olduğu çağrılardan oluşmaktadır." dedi.