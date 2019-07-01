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Son dakika haberi: Bir anda yaklaştı ve bıçakladı! Liseli kavgasında akıllara durgunluk veren detay
Son dakika haberi: Bir anda yaklaştı ve bıçakladı! Liseli kavgasında akıllara durgunluk veren detay
Karaman'dan gelen son dakika haberi, akıllara adeta durgunluk verdi. İddiya göre, A.B. (16), lise öğrencisi olan yaşıtı H.U.'nun yanına yaklaştı ve bir anda karnından bıçakladı. H.U., hastaneye kaldırılırken, A.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada liselilerin bıçaklı kavgasının nedeni belirlenirken, ortaya çıkan son dakika detayı ise şaşkınlık verdi.
Giriş Tarihi: 1.7.2019 19:56Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 19:57
Edinilen son dakika bilgisine göre, olay, saat 17.30 sıralarında, Karaman Valide Sultan Mahallesi'ndeki lisenin önünde meydana geldi.
A.B., iddiaya göre eski sevgilisi T.B.'yle görüşen H.U. ile lise önünde karşılaştı.