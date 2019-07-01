Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Bir anda yaklaştı ve bıçakladı! Liseli kavgasında akıllara durgunluk veren detay

Son dakika haberi: Bir anda yaklaştı ve bıçakladı! Liseli kavgasında akıllara durgunluk veren detay Karaman'dan gelen son dakika haberi, akıllara adeta durgunluk verdi. İddiya göre, A.B. (16), lise öğrencisi olan yaşıtı H.U.'nun yanına yaklaştı ve bir anda karnından bıçakladı. H.U., hastaneye kaldırılırken, A.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada liselilerin bıçaklı kavgasının nedeni belirlenirken, ortaya çıkan son dakika detayı ise şaşkınlık verdi.

Giriş Tarihi: 1.7.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 19:57