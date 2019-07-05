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'ndaki kanlı hesaplaşmaya ilişkin gelişmesi! kararını verdi

İstanbul 'nda 5 yıl önce silahların konuştuğu ve iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gelişmesi yaşandı. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile iki koruması 24 Aralık 2014'te Nişantaşı'nda araçlarında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramış, Vedat Şahin ve Ferdi Topal ölürken, Evren Aydın yaralanmıştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar verilirken, heyeti adeta ceza yağdırdı. İşte, gündemi uzun süren meşgul eden olaya ilişkin son dakika detayları...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 20:09
Nişantaşı'ndaki kanlı hesaplaşmaya ilişkin son dakika gelişmesi! Mahkeme kararını verdi

İstanbul 'nda 5 yıl önce gerçekleşen kanlı yaşanan kanlı hesaplaşmaya ilişkin haberi geldi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 4 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanıkların avukatları da beraat ve tahliye talebinde bulunurken, bazı sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki davanın ayrılmasını istedi.

Davanın biteceği hatırlatılarak son sözleri sorulan sanıklar, beraat taleplerini yineledi.

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Nişantaşı'ndaki kanlı hesaplaşmaya ilişkin son dakika gelişmesi! Mahkeme kararını verdi
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