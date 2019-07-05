Nişantaşı'ndaki kanlı hesaplaşmaya ilişkin son dakika gelişmesi! Mahkeme kararını verdi

İstanbul Nişantaşı'nda 5 yıl önce gerçekleşen kanlı yaşanan kanlı hesaplaşmaya ilişkin son dakika haberi geldi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 4 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanıkların avukatları da beraat ve tahliye talebinde bulunurken, bazı sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki davanın ayrılmasını istedi.

Davanın biteceği hatırlatılarak son sözleri sorulan sanıklar, beraat taleplerini yineledi.