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Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen meslekten men edildi

'nda 'değişim saatim geldi' diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen sürücüsü meslekten men edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 19:24
Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince 'değişim saatim geldi' diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti. Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.

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Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi
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