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'dan "" açıklaması :"Ortaya çıktı."

İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturan talihliye ilişkin açıklamada bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 20:48
Milli Piyango'dan büyük ikramiye açıklaması :Ortaya çıktı.

MPİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bir kişinin sabah 8.30'da idareyi aradığını ve 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Şahsın Avrupa'da yaşadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu şahıs, Türkiye'ye bir cenaze merasimi için geldiği sırada evinde dosyalar içerisinde bulduğu ve daha önce satın aldığı tam bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini gördüğünü ifade etmiştir. Bilet numarasından kontrol edilen biletin ibrazı gerektiği talihli olduğunu ifade eden kişiye belirtilmiş ve bir an önce idaremize başvurması istenmiştir. İdaremizce kendisine biletin arkasını ciro etmesi, isim soyadını ve imzasını atarak varsa bir avukatı veya noter eşliğinde idaremize başvurmasının beklendiği kendisine söylenmiştir."

Açıklamada, şahsın ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini belirttiğini ancak 17.00 itibarıyla Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmadığı kaydedilerek, 70 milyon liralık ikramiyenin tutulduğu banka şubesinin tutarı ödemek üzere hazır bekletildiği vurgulandı.

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Milli Piyango'dan "büyük ikramiye" açıklaması :"Ortaya çıktı."
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