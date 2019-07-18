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'da akıllara durgunluk veren olay

'nın Manavgat ilçesinde bir kadının hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşyeri sahibi , çalınan eşyaların ve tuvaletini yapmasının önemli olmadığını belirterek sadece kızına ait oyuncakların bulunmasını istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 20:48
Antalya'da akıllara durgunluk veren olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir işyerinin depo bölümüne giren kadın, işyeri sahibi Tolga Yalıntaş'ın kızına ait oyuncakların bulunduğu çantayı ve başka eşyaları çaldı. Kadın iki kez girdiği depoya tuvaletini yaptıktan sonra uzaklaştı. Hırsızlık ve kadının tuvaletini yaptığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki turizm çarşısında takı ve hediyelik eşya satışı yapan Tolga Yalıntaş'ın işyerinin arka tarafında depo olarak kullandığı bölüme, sabah saatlerinde elinde çuval bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın girdi. Depodan aldığı bazı eşyaları elindeki çuvala dolduran kadın, dışarı çıktı. Bir süre sonra yeniden depoya giren kadın, kapının yanına tuvaletini yaptı. Kadın daha sonra bir rafta duran Tolga Yalıntaş'ın 4 yaşındaki kızına ait, içinde oyuncak bulunan çantayı alarak uzaklaştı.

PİS KOKU GELİNCE FARK ETTİ

Saat 10.00 sıralarında işyerini açan Tolga Yalıntaş, pis koku üzerine işyerini kontrol etti. İşyerinin ardından depoyu kontrol eden Yalıntaş, deponun kapısının açık olduğunu, birisinin buraya tuvaletini yaptığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Tolga Yalıntaş, bir kadının açık kapıdan iki kez depoya girdiğini, ilkinde elindeki çuvala bazı eşyaları doldurup gittiğini, bir süre sonra yerinden geldiğini gördü. Kadının ikinci gelişinde kapının hemen yanına tuvaletini yaptığını ve oyuncak dolu çantayı alıp gittiğini gören Tolga Yalıntaş, durumu jandarmaya haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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Antalya'da akıllara durgunluk veren olay
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