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Kimse nasıl olduğunu anlamadı... Şüpheli ölüm

’ın Sandıklı ilçesinde gazete dağıtım şirketinin şoförü araç içinde ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 20:27
Kimse nasıl olduğunu anlamadı... Şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, 06 BHC 437 plakalı araç ile gazete dağıtan kamyonetin sürücüsü Zeynel Bayazgül (50), saat 06.30 Sandıklıya gazete bırakıp bir petrol istasyonuna aracı park ettikten sonra araç içinde hayatını kaybetti.

Ankara'da şirket yetkilileri aracın saatlerce hareket etmediğini fark ederek Sandıklı'daki temsilcileri Özgür İlhan'ı arayarak aracın yerini bildirdi. Bildirilen yere gelen Özgür İlhan şoförün hareketsiz araç içinde olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Sandıklı Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından şahsın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kimse nasıl olduğunu anlamadı... Şüpheli ölüm
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