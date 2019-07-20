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Kan donduran detaylar ortaya çıktı

’da, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla 'i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan F.Ş. (65) adlı kadın ile iki oğlu A.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 00:42
Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu.

Cesedin Sadık Şenele ait olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel'i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü.

F.Ş., Sadık Şenel'i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi. Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor

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Kan donduran detaylar ortaya çıktı
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