Son dakika: Meteorolojiden önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? (21 Temmuz 2019)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurduğu son dakika hava durumu tahminlerinde önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların yarın için plan yapmadan önce kontrol etmek istediği günlük hava durumu tahminleri büyük önem arz ediyor. Yarın hava nasıl olacak? şeklinde arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapanlar kesin bir bilgi almak istiyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika meteoroloji tahminleri ve uyarıları...
Giriş Tarihi: 20.7.2019 23:14Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 23:18