Aydın'da kan donduran olay! Defalarca bıçaklayıp başını taşla ezdiler
Aydın’ın Köşk İlçesi’nde 24 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer evinin hemen yakınında bulunan dere kenarında feci şekilde öldürülmüş vaziyette bulundu. Kafası taşla ezilen ve vücudunun değişik yerlerinde bıçak yarası bulunan Mehmet Biçer’in evinin önünde öldürüldükten sonra dere kenarına sürüklendiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.7.2019 14:13Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 14:20
Sabah saatlerinde dere kenarında bir şahsın kanlar içinde yattığını gören şahıslar durumu polise ihbar etti. Bölgeye gelen polis ekipleri feci şekilde öldürülmüş olan şahsın Mehmet Biçer olduğunu belirledi.