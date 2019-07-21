Başka yer yok muydu?

Antalya'nın Manavgat'a bağlı Side'de, Roma dönemine ait olduğu düşünülen ve büyük kısmı ayakta olan Side Antik Tiyatrosu'na Müze Uygulamaları Daire Başkanlığı'nın birimi Örenyerleri Şube Müdürlüğü'nce koordine edilen uygulama ile ahşap kaplama iki prefabrik konteyner yerleştirildi. Atık gider boru hattı döşenmesi, 'çirkin görüntü oluşturduğu' ve 'kanuna aykırılığı' gerekçesiyle tartışma yarattı. Biri çocuk bakım ve mescit ünitesi, diğeri de tuvalet olarak kullanılan iki ahşap kaplama prefabrik yapı ve tamamı dışarıda olan 60 metrelik atık gider boru hattıyla ilgili uygulama, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Mayıs tarihli toplantısında 'olumlu' kararı sonrasında yaklaşık 20 gün önce yapıldı. 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Side Antik Tiyatrosu girişinde bebek bakım odası, mescit ve tuvalet olarak kullanılmak üzere iki prefabrik yapıya ilişkin projenin uygun olduğuna dair karar sonrasında, iki konteyner yapı ve atık gider boru hattı, antik tiyatronun ziyaretçi girişinin sağ tarafında, antik tiyatro duvarlarının hemen yanında ve tarihi eserler içine yerleştirildi. Atık gider boru hattı, ASAT'ın yol üzerindeki kanalizasyon hattına kadar uzatıldı.







'SİT KANUNUNA AYKIRI'

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen) Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre SİT alanlarına çivi bile çakılmaması gerektiğine işaret ederek, "O tarihi dokunun bozulmaması gerekiyor. Ama bugün Side Antik Tiyatro'da görünen şeyler tamamen yasaya aykırı. 2863 sayılı kanunun 9'uncu maddesinde, 'Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır" dedi. Seyfi Turan, "Zaten şehir merkezinde ihtiyaçların karşılanabileceği birçok alan var. Ya da daha uygun bir yeri belediye tahsis edebilir" dedi.

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