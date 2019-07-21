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Başkent'te restoranda çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranda çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 08:00
Başkent'te restoranda yangın çıktı

Yangın, saat 05.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında neydana geldi. İddiaya göre elektrik panosundan kaynaklı restoranın mutfağında çıkan yangın, kısa sürede bütün dükkanı sardı. Dumanları ve ufak çaplı patlama sesini duyan vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkanın içerisine dolan yoğun dumanı pervane yardımıyla dışarıya tahliye ederken yangını kısa sürede söndürdü.


Gözyaşlarını tutamadı
Olay yerine gelen dükkan sahibi Öznur Özkartal, restoranının yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarının teselli ettiği talihsiz kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis, yangının asıl çıkış sebebini araştırıyor.

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Başkent'te restoranda yangın çıktı
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