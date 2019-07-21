Damat dehşet saçtı: 3 ölü

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen müteahhit Ali Ekber Ergül dehşet saçtı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi, Çamlık Caddesi üzende bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi.

35 yaşındaki Özlem Ergül, 11 yıl önce evlendiği müteahhit eşi Ali Ekber Ergül'den geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Ancak iki çocuk sahibi çift, malların paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Dün de Özlem Ergül, yanında babası Adıgüzel Altun ve bir akrabası olduğu halde eşi ile Beylikdüzü'ndeki evlerinde bir araya geldi. Çiftin arasında mal paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Öfkelenen Ali Ekber Ergül birden silahını çıkartarak evdekilere kurşun yağdırdı.

Eşi Özlem Ergül ile kayınpederi Adıgüzel Altun'u vuran Ergül, aynı silahla intihar etti. Genç kadın ile eşi olay yerinde, babası ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın şokunu yaşayan komşuları ise uzun süre gözyaşı döktü.

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