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'ta kapkaç kamerada!

'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 12:42
Esenyurt'ta kapkaç kamerada!

Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı. Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı. Kapkaç anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta kapkaç kamerada sokakta yürüyen kadının telefonunu böyle çaldı

ZANLI YAKALANDI

Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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Esenyurt'ta kapkaç kamerada!
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