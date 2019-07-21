Manisa'da alabora olan kayık faciasında kayı 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ın (13) sudan çıkartılan cesetleri Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30), Cumhur Pişirgen (37), Nebi Saygı ve Mesut Karakülah dün (Cumartesi) saat 16.30 sıralarında gezinti için Saruhanlı ilçesinden 4 metrelik kayık ile Marmara Gölü'ne açıldı. 1 saat kadar sonra gölün Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi yakınlarındaki kesime geldiklerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle kayık alabora oldu.