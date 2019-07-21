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'da alabora olan kayık faciasında kayı 2 kişinin cesedine ulaşıldı

'nın Salihli ilçesinde, gezinti için açıldıkları Marmara Gölü'nde, bindikleri kayığın alabora olması sonucu suya düşen 5 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp olan 1'i çocuk 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 11:40
Manisa'da alabora olan kayık faciasında kayı 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ın (13) sudan çıkartılan cesetleri Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30), Cumhur Pişirgen (37), Nebi Saygı ve Mesut Karakülah dün (Cumartesi) saat 16.30 sıralarında gezinti için Saruhanlı ilçesinden 4 metrelik kayık ile Marmara Gölü'ne açıldı. 1 saat kadar sonra gölün Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi yakınlarındaki kesime geldiklerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle kayık alabora oldu.

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Manisa'da alabora olan kayık faciasında kayı 2 kişinin cesedine ulaşıldı
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