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Mide bulandıran gerçek otopsi raporunda çıktı: Zihinsel engelli genç kız istismara uğramış...

'ta ameliyat sırasında yaşamını yitiren zihinsel engelli kadının cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 10:46
Mide bulandıran gerçek otopsi raporunda çıktı: Zihinsel engelli genç kız istismara uğramış...

Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli Beyhan A. (27) toksit zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan doktor muayenesinde cinsel saldırı emarelerinin bulunması üzerine ameliyata alınan kadın yaşamını yitirdi.

OTOPSİ RAPORUNDA CİNSEL SALDIRI BULGUSU

Savcılık tarafından yapılan ilk otopside kadının vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanması üzerine ceset İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Uşak Valiliğinin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı aktarıldı.

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Mide bulandıran gerçek otopsi raporunda çıktı: Zihinsel engelli genç kız istismara uğramış...
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