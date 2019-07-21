Üvey baba itirafından sonra hayatı altüst oldu

İşsiz Ramazan Sarı'nın, hayatı Şubat 2019'da gelen telefonla değişti. Telefondaki kişi Ramazan Sarı'ya, kardeş olduklarını ve babalarının öldüğünü söyledi. Telefondaki kişiye inanmayan Sarı, annesine sorduğunda tüm gerçeği öğrendi. Birgül Sarı oğluna, 2015 yılında ölen eşi Mehmet Sarı'nın Ramazan Sarı'nın gerçek babası olmadığını söyledi. Sarı, annesinin, gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'ndan 1999 yılında 3 yaşındayken boşandığını ve Mehmet Sarı'nın üvey babası olduğunu öğrendi. Boşandıktan sonra Balcoğlu "çocuğun kimliğini yırttım attım" dediği için Birgül Sarı'nın 2006 yılında ilkokula başlarken oğluna ikinci eşi Mehmet Sarı'nın üzerinden yeniden kimlik çıkarttığı ortaya çıktı