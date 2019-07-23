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’ın anavatana katılışının 80. yılında 80 metrelik

'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümüne istinaden 80 metrelik vatandaşlara ikram edildi. Dünyanın en uzun künefesi olma özelliğini taşıyan künefe şölenine yüzlerce Hataylı katıldı.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 20:49
Hatay’ın anavatana katılışının 80. yılında 80 metrelik künefe

Etkinlik öncesi dünyanın en uzun künefesinin içerisine kullanılan malzemeleri söyleyen ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, "'ımızın kurtuluşunda Hataylılar için önemli olan 23 Temmuz festivalinde dünyanın en uzun künefesini yapıyoruz. Bizim için artık geleneksel hale geldi, halkımızın buradaki teveccühünü işte yöremizin künefesiyle ağzını tatlandırmaya çalışıp bu mutlu günümüzde güzel bir şeylere vesile olmasını istiyoruz. 15 personel ile bir hafta içinde uğraştık. 900 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 220 kilogram tereyağı ve fıstıkla dünyanın en uzun künefesini yaptık" dedi.

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Hatay’ın anavatana katılışının 80. yılında 80 metrelik künefe
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