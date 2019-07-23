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’den ve yağmur yağışı haberi! Yarın hava nasıl olacak? 23 Temmuz

Genel Müdürlüğü yayımladığı tahmin raporlarında ülkenin birçok kesimi için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yanı sıra başta Marmara bölgesi olmak üzere farklı bölgelerde de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar yarın için plan yapmadan önce “Bugün ve yarın hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Meteoroloji’ye ait son tahminlere göre 23 ve 24 Temmuz 2019 tarihli hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 23.7.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 20:03
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur yağışı haberi! Yarın hava nasıl olacak? 23 Temmuz

Gelen haberine göre bu gece saatlerinden itibaren yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmin raporlarında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ancak yer yer kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Peki, bugün ve yarın illere göre nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 23-25 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahminlerini haberimizden öğrenebilir, illerimize göre saatlik hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre hava durumu…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur yağışı haberi! Yarın hava nasıl olacak? 23 Temmuz
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