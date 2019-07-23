Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur yağışı haberi! Yarın hava nasıl olacak? 23 Temmuz

Gelen son dakika haberine göre bu gece saatlerinden itibaren yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmin raporlarında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ancak yer yer kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Peki, bugün ve yarın illere göre hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 23-25 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahminlerini haberimizden öğrenebilir, illerimize göre saatlik hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre hava durumu…