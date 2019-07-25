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haberi: Genç kızın önümüzdeki ay nişanı vardı... Feci ölüm!

'ten çok acı bir haberi geldi. Meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Acılı aileler, namazın ardından göz yaşları içerisinde Fatma Çelebi ve Nihal Çelebi'nin cenazelerini toprağa verdi. Otomobil içerisinde seyahat eden ailenin kızı 24 yaşındaki Nihal Çebi'nin Ağustos ayında düğünü olduğu öğrenildi. İşte yürek burkan haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 19:54
Son dakika haberi: Genç kızın önümüzdeki ay nişanı vardı... Feci ölüm!

'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi (24), Bartın'ın Ulus ilçesinde yan yana toprağa verildi. Ağustos ayında nişan için hazırlık yapan Nihal Çelebi'nin tabutunun üzerine duvak örtüldü.

Kaza, dün gece saatlerinde, Karabük- Bartın yolunun Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Metin Özenir yönetimindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Salih Altunöz yönetimindeki 14 BL 542 plakalı otomobille çarpıştı.

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Son dakika haberi: Genç kızın önümüzdeki ay nişanı vardı... Feci ölüm!
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