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'dan haber! Yüzlerce kumar malzemesi... Ukraynalı kadınlar gözaltına alındı

'dan gelen haberine göre bir kıraathaneye polis tarafından baskın düzenlendi. Geniş güvenlik önlemleri ile operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri kıraathanenin iç kısmında şoke eden bir manzarayla karşılaştılar. Baskın neticesinde yüzlerce kumar malzemesi ele geçirilirken mekanda bulunan Ukraynalı kadınlar da gözaltına alındı. İşte çok sayıda kişinin kumar oynarken yakalandığı ve birçok farklı kumar malzemesine el konulan olay ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 21:37
Antalya'dan son dakika haber! Yüzlerce kumar malzemesi... Ukraynalı kadınlar gözaltına alındı

'da yaşanan baskını ile ilgili şok edici detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, kumar oynandığı önceden polis takibi sonucu belirlenen kıraathaneye ekipler baskın yaptı. Baskında kurpiyerlik yapan yabancı kadınlar ve kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

UKRAYNALI KADINLARI KUMAR İÇİN GETİRMİŞLER

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

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Antalya'dan son dakika haber! Yüzlerce kumar malzemesi... Ukraynalı kadınlar gözaltına alındı
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