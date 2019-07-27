Antalya'dan son dakika haber! Yüzlerce kumar malzemesi... Ukraynalı kadınlar gözaltına alındı

Antalya'da yaşanan son dakika baskını ile ilgili şok edici detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, kumar oynandığı önceden polis takibi sonucu belirlenen kıraathaneye ekipler baskın yaptı. Baskında kurpiyerlik yapan yabancı kadınlar ve kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

UKRAYNALI KADINLARI KUMAR İÇİN GETİRMİŞLER

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.